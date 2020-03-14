Суд в Петербурге оштрафовал активистов, задержанных на пикете против поправок в Конституцию

По сведениям сайта «МБХ Медиа», двое девушек – Марина Кен и Ольга Смирнова — были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, активист Дмитрий Негодин на 20 тысяч. Всем им вменили организацию несогласованного мероприятия.

Сегодня в Москве у здания ФСБ на Лубянке планируется организовать пикетную очередь под лозунгом «Обнулите сроки политзекам».

Ранее по предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой в поправки к Конституции был добавлен пункт об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему участвовать в президентских выборах 2024 года.