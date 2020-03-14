Минпросвещения рекомендует всем регионам при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение

Сегодня из-за коронавирсуа режим свободного посещения школ ввели власти Москвы и Подмосковья. Кроме того, в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина Россия закроет въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. Минпромторг сообщает о том, что предприятия по производству медицинских масок переведены на 3 сменную работу и 7-дневную рабочую неделю. Сегодня стало известно о еще двух случаях заражения в Кемерове. Судя по сообщению главврача 40-й больницы в столичном районе Коммунарка, в медучреждение также поступило еще два человека с коронавирусом.
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Заявление Верховного Представителя ЕС в связи с началом судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных…