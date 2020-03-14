Минпросвещения рекомендует всем регионам при необходимости перевести школьников на дистанционное обучение

Сегодня из-за коронавирсуа режим свободного посещения школ ввели власти Москвы и Подмосковья. Кроме того, в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина Россия закроет въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. Минпромторг сообщает о том, что предприятия по производству медицинских масок переведены на 3 сменную работу и 7-дневную рабочую неделю. Сегодня стало известно о еще двух случаях заражения в Кемерове. Судя по сообщению главврача 40-й больницы в столичном районе Коммунарка, в медучреждение также поступило еще два человека с коронавирусом.