Россия закроет въезд для иностранцев через границу с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

Это следует из поручения премьер-министра Михаила Мишустина. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, и лиц, имеющих вид на жительство в России. Кроме того, Минпромторгу поручено доложить о производстве средств защиты для профилактики инфекции, а Минздраву – проинформировать медучреждения о первой помощи при обнаружении вируса.

Паника вокруг пандемии поспособствует более активной борьбе с инфекцией, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Леонид Радзиховский. Радзиховский добавил, что важно не перегнуть с запугиванием, чтобы паника не спровоцировала ненависть.

Сегодня власти Москвы и Подмосковья ввели усиленные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, с понедельника разрешено свободное посещение школ.

Между тем, накануне говорилось о том, что в Москве болезнь обнаружили у 24 человек. Из сообщения главвврача 40-й больницы в Коммунарке следует, что за прошедшие сутки число больных с диагнозом коронавирус выросло еще на два человека.