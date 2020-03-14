Петербург потратит более 7 млн бюджетных рублей на украшение города флагами ко Дню Победы

Городской центр рекламы и праздничного оформления заключил контракт на украшение Петербурга праздничными композициями, стилизованными флагами и декоративными флагштоками. Данные о соответствующей закупке появилась на государственном сайте. Согласно техзаданию, компания украсит фонарные столбы тридцатью шестью флагами и установит стилизованные композиции на некоторых площадях города и на Петербургском шоссе. Добавлю, что также ежегодно петербуржцы оплачивают закупку так называемых «георгиевских ленточек». На эти цели из бюджета тратят примерно по два миллиона рублей.

В прошлом году в одном из парков Петербурга ко Дню Победы в «георгиевскими лентами» обматывали стволы деревьев.