Крупные российские банки повышают ставки по ипотеке на фоне снижения рубля

Это уже сделали Юникредит-банк и Транскапиталбанк. Вопрос корректировок рассматривают Альфа-банк, «Открытие», ВТБ, Райффайзенбанк банк и другие – пишет «Коммерсант». Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.

Центробанк считает, что рост доступности ипотеки может привести к снижению доступности жилья. По некоторым подсчетам, при продолжительном снижении средней ставки и удлинении сроков кредитования, средний платеж вырос на 10%.