Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

Все 85 субъектов поддержали документ.

Совет Федерации принял документ большинством голосов. Поддержали решение 164 сенатора, воздержавшихся не было. Против голосовал один сенатор — Вячеслав Мархаев, об это он сообщил сайту РБК. Теперь постановление Верней палаты парламента об установлении результатов рассмотрения в субъектах закона о поправках к Конституции направят президенту и в парламенты регионов. Это отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Документ расширяет полномочия парламента и обнуляет президентские сроки действующего главы государства. Такую поправку в ходе второго чтения документа предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Голосование россиян по законопроекту об изменении Конституции запланировано на 22 апреля.