Из-за коронавируса в Берлине на месяц закрываются музеи государственного фонда «Прусское культурное наследие»

Из-за коронавируса с сегодняшнего дня в Берлине на месяц закрываются музеи государственного фонда «Прусское культурное наследие». Среди них – популярный у туристов комплекс на Музейном острове в центре столицы ФРГ.

Египетская царица Нефертити и античные алтари скроются от глаз посетителей до 19 апреля. «Старая картинная галерея», музей «Пергамон», «Старый» и «Новый» музеи будут закрыты по распоряжению правительства земли Берлин сегодня. Все остальные государственные культурные учреждения, в том числе театры, оперные, концертные и выставочные залы, а также библиотеки и музеи отменили посещение публики ранее в течение этой недели. Кроме того, запрещены культурные мероприятия в любых частных залах даже с небольшим наполнением. Обсуждается также скорое закрытие ночных клубов и баров столицы. Отменен международный полумарафон, который должен был пройти в Берлине 5 апреля. Глава столичного управления культуры потребовал субсидий из государственного бюджета. По его словам, земля Берлин не сможет своими силами справиться с возникшими финансовыми потерями в этой сфере. Особенно пострадают небольшие учреждения и деятели культуры, которые не заняты на постоянной основе. Все описанные меры были приняты по рекомендации ученых. Немецкие вирусологи указывают на срочную необходимость сократить социальные контакты. К этому призвала и канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнувшая важность общественной солидарности в период эпидемии коронавируса.

С понедельника в Берлине будут постепенно закрываться все школы и детские сады. Накануне был вынесен запрет на проведение всех спортивных мероприятий, в том числе шахматных турниров.