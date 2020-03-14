Россия приостановит с 15 марта пропуск иностранцев через польский и норвежский сухопутные участки госграницы

Россия приостановит с 15 марта пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы. Соответствующее поручение дано по итогам проведенного 12 марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным совещания о комплексе мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«ФСБ России совместно с МВД России и МИДом России внести в правительство РФ в установленном порядке проект акта правительства РФ, предусматривающий временное приостановление с 00 часов 00 минут местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ), въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», — говорится в перечне поручений, размещенном в субботу на сайте кабинета министров.