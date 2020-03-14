Россия организовала так называемые «фабрики троллей» в Африке

Они нужны для влияния на американские выборы.

Американский телеканал CNN сообщает, что Москва снова использует интернет-троллей, как она делала это во время предыдущих выборов президента, только на этот раз они работают не из Санкт-Петербурга, а из Ганы и Нигерии.

В телерадиокомпании уверяют, что нашли два офиса, где занимаются созданием фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Их сотрудники под видом жителей Нового Орлеана и Бруклина писали в основном о расовых проблемах в США и агитировали за расширение прав чернокожих граждан. Таким образом, утверждает CNN, тролли пытаются разжечь в стране социальные волнения.

В «Фейсбуке» эти аккаунты собрали около четырнадцати тысяч подписчиков, в твиттере порядка семидесяти тысяч, но наиболее популярны они стали в «Инстаграмме», где на них подписались более двухсот пятидесяти тысяч фолловеров. При этом телеканал отмечает, что речь идёт только о тех страницах, которые уже точно выявили и удалили.

Ранее российские власти неоднократно отрицали свою связь с так называемыми «фабриками троллей» и утверждали, что нет в принципе никаких доказательств влияния таких компаний на американские выборы.