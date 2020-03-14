Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о продаже Сбербанка

Покупка правительством у ЦБ акций Сбербанка скорее всего имеет скрытые мотивы, о которых сейчас не хотят говорить. Об этом «Эху Москвы» ранее рассказал директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Николаев также подчеркнул, что в новой структуре правительства Росимущество стало подведомственно Минфину.