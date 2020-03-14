Российским сенаторам запрещается выезд за рубеж из-за коронавируса

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко намерена лично выдавать загранпаспорта только в случае крайней необходимости. Об этом сообщает ТАСС. Выступая на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании, она также поручила ограничить число пропусков на вход в здание верхней палаты парламента. В Совфеде приостанавливается прием делегаций, из тех стран, где есть риск распространения болезни.

Матвиенко заверила, что власти не замалчивают ничего, что касается распространения вируса, и назвала меры, принятые правительством, достаточными и эффективными.