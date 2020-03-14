В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса

Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

В указе несколько важных нововведений. Одно из них – режим обязательной самоизоляции не только для тех, кто вернулся из стран с опасной эпидемиологической обстановкой, но и для тех, кто с ними живет. Им теперь также запрещено выходить из дома в течение двух недель. Кроме того, на работодателей возлагается обязанность контролировать соблюдение карантина сотрудниками, которые приехали из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса. Начальство должно не пускать таких подчиненных на рабочие места. Что касается школ, то в них теперь будет действовать режим свободного посещения – родители сами будут решать, стоит ли им отправлять ребенка в учебное заведение или он будет учиться дистанционно. Обычные занятия при этом продолжатся. Сергей Собянин также пояснил, что режим повышенной готовности, введенный в Москве из-за коронавируса, официально признается обстоятельством непреодолимой силы, а это значит, что упрощается решение споров, связанных с неисполнением обязательств.

Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире им заразилось почти 140 тысяч человек. В Москве зафиксировано 24 случая инфицирования.