Совет Федерации утвердил решение всех российских регионов поддержать поправки в Конституцию

На внеочередном пленарном заседании верхней палаты парламента сенаторы проголосовали почти единогласно — лишь один голос против.

Поправки в Конституцию были поддержаны всеми региональными парламентами в рекордно короткие сроки – всего два дня. Ранее в документ по предложению депутата Валентины Терешковой была внесена поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему участвовать в выборах 2024-го года.