В столичных школах вводится свободное посещение из-за коронавируса

Соответствующий указ опубликован на сайте мэра Сергея Собянина. По его словам, решать, продолжать ли ребенку ходить в образовательное учреждение или остаться дома, будут родители. При этом занятия решено продолжать.

Также, согласно документу, режим обязательной самоизоляции на дому распространяется не только на граждан, приехавших из-за границы, но и на лиц, проживающих с ними, а режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением болезни, признается обстоятельством непреодолимой силы.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих ввиду опасности эпидемии коронавируса воздерживаться от посещения культурно-массовых мероприятий, но не церковных служб. Иларион впрочем отметил, что верующим, чувствующим недомогание, лучше не посещать храм, чтобы не заразить окружающих.