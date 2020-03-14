Биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Свою последнюю гонку в карьере он проведет сегодня в Контиолахти.

О намерении покинуть большой спорт Мартен Фуркад сообщил в своем аккаунте в Твиттере. «Пришло время прощаться», — написал биатлонист. 31-летний спортсмен в последний раз выйдет на старт под вторым номером. Сейчас он лидирует в общем зачете перед финальной гонкой сезона. На решение спортсмена отреагировали его друзья, тренер и соперники. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё обратился к Фуркаду со словами: «Последний танец. Не могу предсказать, кто выиграет «Большой хрустальный глобус» в Кубке мира завтра, но в одном я уверен наверняка: это будет наша последняя битва»! «Мартен, спасибо тебе за то, что ты есть. За твою работу. Это была честь быть рядом с тобой. Удачи тебе»! — написал бывший тренер француза Зигфрид Мазе. Норвежец Тарьей Бё отметил, что биатлонист может очень гордиться тем, чего достиг.

За время карьеры Мартен Фуркад выиграл на Олимпиадах 5 золотых и 2 серебряных медали, на его счету 7 побед подряд в общем зачете Кубка мира.

Мартен Фуркад занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.