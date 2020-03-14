В США россиянина обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов долларов

Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

36-летнего Дениса Сотникова, находящегося в Соединенных Штатах по предпринимательской визе, задержали накануне в штате Флорида. Ему уже предъявлены обвинения. Американские власти считают, что он причастен к отмыванию 26 миллионов долларов. Деньги, как утверждается, были получены с помощью мошеннической схемы – Сотников с помощью подконтрольных компаний обманывал американских инвесторов, убеждая их купить фиктивные депозитные сертификаты. Для этого использовалась интернет-реклама и подложные сайты, имитирующие страницы настоящих финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Там отмечается, что основанная масса пострадавших – пожилые люди. По данным прокуратуры, жертвами мошеннической схемы, которую сотников проворачивал с 2014-го года, стали по меньшей мере 70 человек. Наказание по предъявленной россиянину статье – до 20 лет тюрьмы и штраф не менее 500 тысяч долларов.

Напомним, что неделю назад в США задержали россиянина Кирилла Фирсова по подозрениям в торговле краденными персональными данными.