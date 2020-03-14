Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах против коронавируса

В соответствии с документом, режим обязательной самоизоляции на дому распространяется не только на граждан, приехавших из-за границы, но и на лиц, проживающих с ними, а режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением болезни, признается обстоятельством непреодолимой силы.

С понедельника вводится свободное посещение школ. Речь идет о том, что родители сами могут решать, будет ли ребенок ходить в школу или нет, пояснил градоначальник в своем личном блоге. По словам Собянина, для детей, которые останутся дома, школы попытаются обеспечить дистанционное обучение. При этом обычные занятия будут продолжаться. Накануне же стало известно, что столичные власти рекомендовали частным школам и учебным заведениям при посольствах из-за вспышки коронавируса уйти на двухнедельные каникулы. Карантин, как следует из документа за подписью главы департамента образования столицы Исаака Калины, предложен, в частности, 229 негосударственным учреждениям, пишет интернет-издание РБК. Так, например, в частной школе «Интеллект» рассказали, что учеников 9 и 11 классов переведут на дистанционное обучение, остальных же отправят на каникулы. Рекомендация же уйти на карантин школам при посольствах, как говорят столичные власти, касается только тех заведений при дипмиссиях, где учатся дети дипломатов из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.



Чуть ранее стало известно о том, что коронавирусом заболела одна из столичных школьниц, в результате чего все учебное заведение было закрыто на двухнедельный карантин. Речь идет о школе №1279 «Эврика».