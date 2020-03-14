Сегодня пройдут три матча 22 тура чемпионата России по футболу

Зенит не смог выиграть у Уфы встречу предыдущего тура, что позволило Краснодару приблизится к лидеру, но дистанция по прежнему весома – шесть очков. Урал начал весеннюю часть Чемпионата ничьей с ЦСКА и поражением от Сочи. От зоны переходных игр команду отделяют всего три очка и матчей в которых можно позволить себе не думать о результате, больше не осталось. Спартак играет на выезде с Оренбургом. После двух побед над Динамо и ЦСКА в Кубке, Спартак уступил в равной встрече Краснодару, но восторги в оценках, тем не менее, сменились на уныние и напоминания о том, что красно-белые соседствуют с Уралом в таблице. Спартак сыграет без удаленного Романа Зобнина, который был лидером в предыдущих встречах. Арсенал принимает на своем поле Рубин. Под руководством нового тренера Леонида Слуцкого команда не забила ни одного гола и набрала в двух матчах одно очко

Матч между Арсеналом и Рубином покажет канал Матч ТВ, начиная с 19 часов.