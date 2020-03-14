Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение на территории США в связи с распространением коронавируса

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение на территории всей страны в связи с распространением коронавируса. Финансовые рынки отреагировали на это ростом на 10%.

Общественная критика несвоевременных и недостаточных действий американских властей в ответ на распространение коронавируса в США достигла своего пика к пятнице, когда национальные СМИ забили тревогу о том, что в стране катастрофически не хватает тестов для определения вируса и пациенты с симптомами не могут сдать анализы. Днем Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране, выделил 50 млрд долларов из федерального бюджета на помощь штатам и территориям США в борьбе с коронавирусом и объявил о намерении развернуть мобильные пункты проведения тестирования возле крупнейших ритейлерских сетей, таких как Уломарт и Таргет. При этом брать ответственность на себя за промедление длинной в месяц — когда Белый дом почти ничего не предпринимал, чтобы сдержать распространение вируса в США, а сам Трамп обвинял демократов и либеральные СМИ в заговоре в связи с коронавирусом, президент США отказался.

Пакет экстренных мер, о котором удалось договориться Белому дому и демократам Конгресса, включают в себя бесплатное тестирование, в том числе для людей без страховок, две недели гарантированно оплачиваемого больничного, усиление программ по предоставлению бесплатных обедов школьникам, переведенным на карантин или дистанционное обучение.