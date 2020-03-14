Уголовные дела об убийствах жителей Пензы Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева объединили в одно

Речь идет о людях, которые были знакомы с фигурантами так называемого «пензенского дела».

Следственный комитет Рязанской области, где нашли тела погибших, направил это дело в центральный аппарат ведомства в Москве. Об этом интернет-изданию «7х7» рассказала мать Екатерины Левченко Татьяна. На прошлой неделе её дочь нашли закопанной в лесу. Неподалёку от этого места минувшей осенью нашли и тело её молодого человека Артёма Дорофеева, но тогда поиски прекратили. Они возобновились после публикации сетевого издания «Медуза» под названием «Зашли четверо в лес, а вышли двое», в которой активист Алексей Полтавец признаётся в соучастии в убийстве пропавшей пары.

Там, скрывающийся на Украине житель Пензы утверждает, что в 2017-ом году состоял в сообществе антифашистов, которое занималось продажей наркотиков. Полтавец сказал, что убить молодых людей его заставил глава этого движения Дмитрий Пчелинцев, который сейчас осужден по обвинению в создании террористической организации. Тот в свою очередь вину не признаёт и утверждает, что не был близко знаком с убитой парой.

Дмитрий Пчелинцев, — это один фигурантов так называемого «дела Сети» — организации, которую российский суд запретил и признал террористической. По версии следствия, он и еще шестеро молодых людей планировали организовать в России теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Ранее подсудимые заявляли, что их заставили дать показания под пытками.