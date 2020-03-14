Совет Федерации сегодня рассмотрит отзывы региональных парламентов по поправкам в конституцию

Их собрали всего за один день.

В российских регионах оперативно рассмотрели законопроект, отправленный из Москвы. Заксобрания всех 85-ти субъектов страны всего за день одобрили предложения, главное из которых обнулить президентские сроки Владимира Путина. Больше всего депутатов, не поддержавших документ, оказалось в Москве — 13 человек – коммунисты и яблочники. После того как сенаторы сегодня рассмотрят отзывы парламентов регионов и их утвердят, документ направят президенту, а он в Конституционный суд для проверки на соответствие основному закону. В Кремле вчера обещали это сделать, добавив, что власти следили за голосованием по поправкам в конституцию в регионах. Суд проверит, не нарушают ли какие-либо положения реформы самые важные главы основного закона — в том числе основах конституционного строя, правах и свободах граждан. В случае, если КС одобрит законопроект его вынесут на всероссийское голосование, оно уже назначено на 22 апреля. День, в который исполнится 150 лет со дня рождения Ленина, сделают по случаю голосования выходным.

В случае поддержки россиянами поправок указ о новой редакции конституции подпишет президент Путин.