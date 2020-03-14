Австралийские ритейлеры вводят ограничения на продажу ряда товаров из-за коронавируса

Так, макаронные изделия, муку, рис, бумажные полотенца и салфетки, а также дезинфицирующие средства для рук можно будет купить не более двух штук в одни руки. Также временно сокращается возможность возврата купленных ранее товаров и продуктов, сообщила компания Coles, на долю которой приходится около 40% австралийского рынка.

