Палата представителей Конгресса США приняла программу смягчения последствий распространения коронавируса для страны

Палата представителей Конгресса США приняла программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны.

Из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки нового заболевания. Как ожидается, на следующей неделе инициативу одобрит Сенат. Президент Дональд Трамп написал в «Твиттере», что поддерживает законопроект и готов поставить под ним свою подпись. Он призвал конгрессменов тоже его поддержать.

