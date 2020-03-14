Власти Саудовской Аравии приостанавливают международное авиасообщение в рамках борьбы с распространением коронавируса

Власти Саудовской Аравии с утра воскресенья приостанавливают на две недели международное авиасообщение в рамках борьбы с

распространением нового коронавируса. В некоторых случаях будет сделано исключение, сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства. Информации о том, какие рейсы не подпадут под запрет, пока не приводится.