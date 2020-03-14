Жители Элисты будут протестовать против мэра, который в прошлом входил в руководство самопровозглашенной ДНР

Акция не согласована.

В относительно спокойной Элисте каждая политическая акция становится знаковым событием. Митинги за отставку мэра Дмитрия Трапезникова идут с прошлой осени и уже превратились в сериал, результат которого активистов пока не может удовлетворить. Среди требований, которые звучат на похожих акциях в столице Калмыкии, требование вернуть выборы градоначальника. Говорят периодически об отставке главы республики и спикера местного парламента, который сделал спорное заявление о судьбе калмыков в сталинское время.

Власти города протестное мероприятие не согласовали. Отказ объяснили тем, что в Элисте будут отмечать очередную годовщину присоединения Крыма к России. Администрация предупредила об ответственности за несанкционированные акции. Несмотря на это, группа активистов соберется под окнами офиса губернатора, после чего устроит шествие до парка, где пройдет митинг.

В Элисте также пройдет акция против поправок в Конституции.