Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Ожидается, что сделка может быть закрыта уже в апреле.

Верхняя палата парламента, вероятно, одобрит покупку правительством у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Законопроект будет рассмотрен вместе с поправками в бюджет текущего года, рассказала РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.

Предполагается, что Минфин выкупит за счет средств Фонда национального благосостояния весь принадлежащий ЦБ пакет акций – около 52 процентов. Большая часть прибыли от сделки будет переведена в федеральный бюджет. Смысл этой сделки заключается в возможности потратить часть средств ФНБ в обход обычного механизма.

Предполагается, что эти деньги частично пойдут на финансирование социальных трат, которые были объявлены в послании президента Владимира Путина. Часть суммы будет направлена на реструктуризацию кредитов оборонно-промышленного комплекса.

В день объявления о сделке 11 февраля ее сумма составляла 2,8 триллиона рублей, но с тех пор котировки снизились, и стоимость акции будет пересчитана.