Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса с 16 марта ограничивает полеты в ЕС, Швейцарию и Норвегию

Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса с 16 марта ограничивает полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию. Регулярные рейсы будут выполнять только в европейские столицы и только из аэропорта Шереметьево. Запрет не распространяется на чартеры и не касается авиасообщения с Великобританией.

Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин в связи с коронавирусом. По мнению бизнесмена, на 60 дней надо закрыть границы для иностранцев и отменить массовые мероприятия. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — написал миллиардер в Telegram-канале. Он полагает, что если в ближайшее время не принять таких мер, эпидемия будет носить бесконтрольный характер. Россия к ней не готова, россияне игнорируют базовые меры предосторожности, считает Дерипаска. По его мнению, последствия для власти могут быть более серьезными, чем развал страны в 1991 году.