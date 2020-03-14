Сразу несколько стран сегодня вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Речь идет прежде всего о закрытии развлекательных и культурных объектов, а также визовых ограничениях.

По всему миру продолжают вводить чрезвычайные меры для противостояния коронавирусу. Так, Чехия сегодня приостанавливает выдачу шенгенских виз иностранцам, в том числе гражданам России. Это касается даже членов семей граждан ЕС, говорится в сообщении на сайте посольства Чехии в Москве.

Власти Непала также приостанавливают выдачу всех туристических виз до 30 апреля. Кроме того, сегодня отменяются уже оформленные разрешения на восхождение на Эверест. Выдачу виз по прилету отменяют и на Шри-Ланке. В свою очередь, Абхазия полностью закроет границу с Грузией из-за угрозы распространения коронавируса.

Закрывают и отдельные объекты – например, как минимум на две недели перестанут работать парк развлечений Universal Studios в Голливуд и Disneyland в Анахайме, штат Калифорния. Крупнейшие музеи Берлина также останутся без посетителей.

По последним данным, число заболевших коронавирусом по всему миру приближается к 137 тысячам, более 5 тысяч с летальным исходом.