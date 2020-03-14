В Иркутске сегодня пройдёт митинг в защиту осуждённых по делу Сети жителей Пензы и против произвола власти

Митинг жителям Иркутска разрешили провести возле цирка. Заявители хотели устроить акцию в другом месте, но мэрию согласовала только эту площадку, сообщает сайт Тайга.инфо. Главной темой митинга станет приговор с огромными сроками большинству осуждённых по делу Сети.

Больше всего 18 лет колонии строгого режима получил Дмитрий Пчелинцев, его суд признал организатором сообщества. Пчелинцев говорил, что у него сотрудники ФСБ выбивали показания под пытками, в том числе током. О том же заявляли и другие фигуранты. На митинге потребуют отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Дело Сети станет не единственной темой в повестке митинга. Участники акции призовут освободить всех политзаключенных, выступят против обнуления президентских срок Путина и изменения Конституции, а также произвола властей.

По решению суда Сеть признана террористической организацией.