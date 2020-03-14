Совет Федерации подведет итоги голосования по поправкам в конституцию региональными депутатами

Попытки отложить рассмотрения принятого Федеральным собранием документа и редкие голоса против его одобрения на окончательный результат по регионам не повлияли. Необходимые для ратификации президентской инициативы две трети заксобраний набрали меньше чем за один день.

Совет Федерации на сегодняшнем специально созываемом заседании должен утвердить поправки. После чего Конституционный суд проверит документ, в том числе нашумевшую, обнуляющую президентские сроки Путина поправку на соответствии основному закону страны. У КС на это будет семь дней. По данным BBC, поправки будут изучаться на закрытом заседании. Вслед за решением инстанции документ подпишет президент.

Поправки в конституцию вступят в силу после одобрения более чем половиной граждан на голосовании 22 апреля.

Участники кампании «НЕТ!» намерены выйти на несанкционированный митинг против поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков. Как рассказала «Эху» депутат муниципального района Тимирязевский Юлия Галямина, мэрия уже дважды безосновательно отказывала в проведении акции.

Галямина добавила, что для нее не столь важно, найдет ли она поддержку среди единомышленников и выйдет ли еще кто-то на этот несанкционированный митинг. По ее словам, она готова к тому, что полиция ее задержат.

Акцию протеста планируется провести 22 марта в 14 часов.