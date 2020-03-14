Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Его уход, как отмечается в пресс-релизе компании, связан с желанием посвящать больше времени благотворительной деятельности.

64-летний Гейтс был гендиректором основанной им Microsoft до 2008 года. Он ушел с этой должности по той же причине — чтобы уделять больше времени своему фонду, который поддерживает социальные, образовательные, медицинские проекты и инициативы в сфере гендерного равенства. По данным Forbes, бизнесмен занимает второе место в списке богатейших людей планеты с состоянием свыше 100 миллиардов долларов.