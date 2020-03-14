В США при поддержке компании Google создадут сайт для самостоятельной проверки наличия симптомов коронавируса

Там можно будет заполнить онлайн-опросник, по результатам которого станет известно, нужно ли проходить тестирование на инфекцию. Тесты можно будет сделать на парковках супермаркетов Walmart и Target. Об этом объявил президент Дональд Трамп. Как именно будет работать сайт и когда его запустят, он не уточнил, передает Bloomberg.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, на которой глава государства объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По некоторым данным, руководство Google не ожидало, что президент скажет о разработке сайта. По его словам, разработкой занимается исследовательская организация в составе Alphabet.