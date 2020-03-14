В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 250 человек

Общее число жертв достигло 1266, еще 17660 инфицированы. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post, ведущее электронный подсчет больных на основе официальных данных стран. Для оказания помощи итальянским коллегам по просьбе правительства страны прибыла группа китайских медиков, имеющих опыт борьбы с коронавирусом. Вместе с ними в Италию доставлено более 31 тонны необходимого оборудования, медицинских защитных комплектов и препаратов.
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…
Заявление Верховного Представителя ЕС в связи с началом судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности виновных…