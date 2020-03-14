В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 250 человек

Общее число жертв достигло 1266, еще 17660 инфицированы. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post, ведущее электронный подсчет больных на основе официальных данных стран. Для оказания помощи итальянским коллегам по просьбе правительства страны прибыла группа китайских медиков, имеющих опыт борьбы с коронавирусом. Вместе с ними в Италию доставлено более 31 тонны необходимого оборудования, медицинских защитных комплектов и препаратов.