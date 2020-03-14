Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом из-за коронавируса за исключением регулярных рейсов в столицы стран-членов ЕС.

Эти и прошлые меры нанесут серьезный удар по всей туриндустрии. Об этом «Эху» рассказал первый вице-президент ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Канторович также отметил, что сейчас с правительством обсуждается вопрос освобождения туроператоров от оплат налогов до конца года, а также отмены оплаты обязательных взносов. Эти меры, по словам Канторовича, могут помочь туроператорам пережить кризис.