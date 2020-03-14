Сегодня в рамках 9 этапа Кубка Мира по биатлону в финском Контиолахти пройдут две гонки преследования

Эта гонка станет последним индивидуальным стартом сезона, поскольку этап в Осло решили отменить из-за коронавируса. Борьба за Большой хрустальный глобус невероятно остра. Лидирует француз Мартен Фуркад, но Йоханнес Бе сократил отставание до статистической погрешности в 10 очков. В четверг Бе выиграл спринт, а Фуркад был вторым. Сегодня норвежец стартует в 21 секунде от конкурента. И фактически они на финише очно и разыграют победу в сезоне. В ходе спринта биатлонисты показали феноменально точную стрельбу. Первые 15 спортсменов в сумме промахнулись только два раза. Лучший из россиян Матвей Елисеев уйдет на дистанцию 14-ым с отставанием почти в минуту от лидеров. Александр Логинов с одним промахом проиграл минуту 12 и остался 18-ым. Также сегодня пройдет и женская гонка преследования.

Канал Матч ТВ покажет оба старта. Первыми, в 15.45 на старт выйдут мужчины. Женская гонка начнется двумя часами позже.