Совет Федерации рассмотрит отзывы региональных заксобраний по поправкам в Конституцию

Ранее верхняя палата на пленарном заседании одобрила законопроект.



Поправка, согласно которой действующий президент сможет участвовать в выборах после их принятия, является чрезвычайно важной. Такое мнение высказала ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению Матвиенко, выборы 2024 года будут обязательно конкурентными, и ничего еще не предрешено.

В Москве накануне прошла серия пикетов против поправок в Конституция и планов по «обнуления» президентских сроков. Несколько десятков человек выстроились в цепь с плакатами по внешней стороне Бульварного кольца. Они стояли примерно в пятидесяти метрах друг от друга, чтобы не нарушать закон о проведении уличных мероприятий.

О целях акции «Эху» рассказал один из ее инициаторов – Михаил Плетнев.

Среди участников акции были политик Дмитрий Гудков, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Серия одиночных пикетов c теми же требованиями прошла и в Санкт-Петербурге. Там в пятницу задержали двоих человек.