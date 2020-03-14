Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию

Регулярные рейсы будут выполнять только в европейские столицы и только из аэропорта Шереметьево. Запрет не распространяется на чартеры и не касается авиасообщения с Великобританией. Решение принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса.

В России, по официальным данным, инфекцию обнаружили у 45 человек. Большинство зараженных недавно посещали европейские страны.