Власти Украины с 17 марта закроют границу для иностранцев

Они не смогут попасть на территорию страны ни на автомобиле, ни на поезде, ни на самолете, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, исключение сделают только для тех, кто имеет право на постоянное или временное проживание на Украине, в том числе для дипломатов и представителей международных организаций. Ограничения будут действовать в течение двух недель. После этого вопрос с границей рассмотрят повторно. Кроме того, со вторника будет приостановлено регулярное авиасообщение. Зеленский попросил уехавших за границу соотечественников вернуться в страну в течение трех суток.