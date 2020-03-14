Семикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона

О принятом решении он написал в фейсбуке, отметив, что «осуществил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции». Спортсмен также поблагодарил за поддержку свою жену и дочерей. Он рассказал, что планировал закончить карьеру на следующий день после Олимпийских игр 2018 года, но все же решил принять участие в следующих соревнованиях. Фуркад, которому сейчас 31 год, становился чемпионом мира 13 раз.