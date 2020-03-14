ФИФА рекомендовала отложить все международные матчи, запланированные на март и апрель, из-за ситуации с коронавирусом

Также решено не применять к предстоящим соревнованиям общие футбольные правила, которые обязывают клубы отпускать игроков в национальные сборные. Об этом сообщается на сайте федерации. Там отметили, что подобные мероприятия представляют потенциальный риск для здоровья болельщиков и спортсменов, а также могут привести к спортивной несправедливости, так как некоторые команды могут лишиться своих лучших игроков. Впрочем, окончательное решение остается за организаторами соревнований или соответствующей ассоциации в случае товарищеских матчей. Из-за вспышки коронавируса на начало апреля перенесли матчи чемпионата Англии, Германии и Франции. УЕФА также отложила на неопределенный срок все матчи Лиги чемпионов и Европы.
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