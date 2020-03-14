Кипр для борьбы с распространением коронавируса закроет с понедельника въезд для иностранцев, не имеющих аккредитации в этой стране. Об этом объявил в телеобращении президент Никос Анастасиадис. Ограничения будут действовать 15 дней. Они не затронут граждан Евросоюза или третьих стран, которые законно проживают или работают на территории Республики, являются членами дипломатического корпуса, либо приезжают в страну по неотложным профессиональным обязанностям при наличии разрешения от соответствующего министерства. Также исключение будет сделано для студентов, которые учатся в кипрских вузах.