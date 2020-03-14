Россия и Китай хотят создать на Луне общую базу или две, стоящие по соседству

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается на уровне двусторонней рабочей группы. «Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что основой для базы станут посадочные аппараты, которые обе страны собираются отправить на Луну в ближайшее время.