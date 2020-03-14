В Находке произошел взрыв емкости с мазутом

Жертв нет. Произошел разлив горючей жидкости, в частности, в озеро Соленое. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Это, по его словам, позволит направить средства резервного фонда на ликвидацию последствий аварии. По данным регионального главка МЧС, инцидент случился на топливном складе. Принимаются меры по очистке территории. Работы займут несколько дней. В них участвуют свыше 140 человек и 35 единиц техники. Спасатели уже собрали более 300 куб. м водомазутной смеси. Всего, по предварительным подсчетам, разлилось около 2,5 тыс. тонн мазута. Происшествие не повлияло на работу котельной.
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