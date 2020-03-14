В США гражданина России обвинили в мошенничестве и отмывании денег на 26 миллионов долларов

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Денис Сотников обманывал американских инвесторов и убеждал их купить фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций. Схема действовала с 2014 года. В основном от действий россиянина пострадали пожилые люди. Иск подан в суд в Нью-Джерси.