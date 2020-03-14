В США гражданина России обвинили в мошенничестве и отмывании денег на 26 миллионов долларов

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Денис Сотников обманывал американских инвесторов и убеждал их купить фиктивные депозитные сертификаты, которые продвигались через рекламу в интернете и поддельные сайты, которые имитировали страницы финансовых организаций. Схема действовала с 2014 года. В основном от действий россиянина пострадали пожилые люди. Иск подан в суд в Нью-Джерси.
2020-03-14T04:09:00+03:00
2020-03-14T04:10:34+03:00
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04:09, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…