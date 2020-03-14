Власти Москвы отказалась согласовать митинг против изменения Конституции в Новопушкинском сквере. В мэрии объяснили это борьбой с распространением коронавируса. Митинг был заявлен участниками кампании «НЕТ!». Из-за эпидемии в Москве запрещены мероприятия с участием свыше пяти тысяч человек, однако в заявке было указано 4900 участников. Организаторы считают отказ незаконным. Они отметили, что «если ситуация с вирусом действительно так тревожна, нужно не ограничиваться запрещением митингов, а отменять тогда и всероссийское голосование по поправкам в Конституцию».
2020-03-14T04:08:00+03:00
2020-03-14T04:09:27+03:00
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04:08, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…