Власти Москвы отказалась согласовать митинг против изменения Конституции в Новопушкинском сквере. В мэрии объяснили это борьбой с распространением коронавируса. Митинг был заявлен участниками кампании «НЕТ!». Из-за эпидемии в Москве запрещены мероприятия с участием свыше пяти тысяч человек, однако в заявке было указано 4900 участников. Организаторы считают отказ незаконным. Они отметили, что «если ситуация с вирусом действительно так тревожна, нужно не ограничиваться запрещением митингов, а отменять тогда и всероссийское голосование по поправкам в Конституцию».