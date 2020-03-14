Российские телеком-операторы начали переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы

Решение принято в целях снижения рисков распространения коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в МТС. В распоряжении агентства также есть письмо руководства «Вымпелкома», в котором говорится, что с 16 марта и до конца месяца любой сотрудник может полностью перейти на удаленный режим по согласованию с руководством. Топ-менеджмент готовит списки сотрудников, для которых это возможно. В пресс-службе компании подтвердили подлинность письма. В «Мегафоне» сказали, что тоже прорабатывают такую возможность.

В Tele2 сообщили, что мониторят ситуацию, но пока работают в обычном режиме.