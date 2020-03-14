С начала года богатейшие люди мира потеряли почти 1 триллион долларов из-за коронавируса и падения цен на нефть

С начала года богатейшие люди мира, которые входят в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли почти 1 триллион долларов из-за коронавируса и падения цен на нефть. По данным издания, только за минувший четверг их совокупные потери составили свыше 330 миллиардов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю рейтинга. Больше всего волатильность ударила по главе Louis Vuitton Бернару Арно — он потерял 9,5 миллиардов. На втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос — более 8 миллиардов. Замыкает первую тройку один из создателей Microsoft Билл Гейтс. Его состояние уменьшилось почти на 7 миллиардов долларов. Из российских бизнесменов наибольшие потери понесли глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (около 2 миллиардов долларов), президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, (1,7 миллиарда), и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, (1,6 миллиарда).

Всего предприниматели из России, входящие в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли за один день около 15,5 миллиардов долларов.