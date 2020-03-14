Суд в Петербурге оштрафовал активистов, задержанных на пикете против поправок в Конституцию

Дмитрий Негодин приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей, Марина Кен и Ольга Смирнова оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, сообщает «МБХ медиа». Активистов задержали 12 марта. Им вменили организацию несогласованного мероприятия. Накануне были задержаны еще двое участников одиночных пикетов. Их отпустили без составления протоколов, передает ОВД-Инфо.
2020-03-14T03:10:00+03:00
2020-03-14T03:11:45+03:00
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03:10, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…