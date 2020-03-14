Суд в Петербурге оштрафовал активистов, задержанных на пикете против поправок в Конституцию

Дмитрий Негодин приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей, Марина Кен и Ольга Смирнова оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая, сообщает «МБХ медиа». Активистов задержали 12 марта. Им вменили организацию несогласованного мероприятия. Накануне были задержаны еще двое участников одиночных пикетов. Их отпустили без составления протоколов, передает ОВД-Инфо.