Президент США Дональд Трамп сказал, что «скорее всего» сделает тест на коронавирус в ближайшее время

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что американского лидера сфотографировали с главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого впоследствии обнаружили новую инфекцию. Глава Белого дома отметил, что сделает тест не по этой причине. По его словам, он почти не проводил время с бразильским чиновником. Трамп подчеркнул также, что у него нет симптомов заболевания, сообщает CNN. СМИ писали, что президент Бразилии Жаир Болсонару, тоже приезжавший в США с официальным визитом, сделал тест на коронавирус после того, как заболевание выявили у Вайнгартена, и результаты оказались положительными. Однако сам бразильский лидер позже отрицал наличие инфекции и попросил не верить фейковым новостям.