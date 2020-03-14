Президент США Дональд Трамп сказал, что «скорее всего» сделает тест на коронавирус в ближайшее время

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что американского лидера сфотографировали с главой секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого впоследствии обнаружили новую инфекцию. Глава Белого дома отметил, что сделает тест не по этой причине. По его словам, он почти не проводил время с бразильским чиновником. Трамп подчеркнул также, что у него нет симптомов заболевания, сообщает CNN. СМИ писали, что президент Бразилии Жаир Болсонару, тоже приезжавший в США с официальным визитом, сделал тест на коронавирус после того, как заболевание выявили у Вайнгартена, и результаты оказались положительными. Однако сам бразильский лидер позже отрицал наличие инфекции и попросил не верить фейковым новостям.
2020-03-14T03:09:00+03:00
2020-03-14T03:10:49+03:00
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03:09, 14 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…