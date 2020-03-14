Украина с 17 марта закроет границу для иностранцев

Они не смогут попасть на территорию страны ни на автомобиле, ни на поезде, ни на самолете, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, исключение сделают только для тех, кто имеет право на постоянное или временное проживание на Украине, в том числе для дипломатов и представителей международных организаций. Ограничения будут действовать в течение двух недель. После этого вопрос с границей рассмотрят повторно. Кроме того, со вторника будет приостановлено регулярное авиасообщение. Зеленский попросил уехавших за границу соотечественников вернуться в страну в течение трех суток.
2020-03-14T03:07:00+03:00
2020-03-14T03:09:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2605370-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 14 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…